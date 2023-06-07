В окупованій Херсонській області треба евакуювати 20 населених пунктів, - Кубраков

"На непідконтрольній території лівого берега Дніпра евакуації підлягають щонайменше 20 населених пунктів", - констатував він.

За його словами, російська окупаційна "влада" не забезпечує цю евакуацію.

"Ми бачимо це в соцмережах, а також в повідомленнях людей. Тут ми звертаємося до всіх міжнародних організацій: до Червоного Хреста, до ООН", - додав Кубраков, зазначивши, що це необхідно, щоб якомога швидше забезпечити доступ і евакуацію українців в цих населених пунктах.

Евакуація у Херсонській області через підрив ГЕС

На території Херсонської області, підконтрольній Україні, через підрив Каховської ГЕС окупантами 6 червня у зоні затоплення опинилося близько 80 населених пунктів. Наразі там відбувається масштабна евакуація, до якої навіть залучили всюдиходи "Богун". Їх лише нещодавно "тестив" міністр оборони України Олексій Резніков.

Щодо окупованої частини Херсонської області, то загарбники заявили про нібито "раптове" підвищення води і навіть оголосили "евакуацію" кількох районів. Але по факту її ніхто не проводить, оскільки окупанти почали самі евакуюватись одразу після того, як усвідомили масштаби техногенної катастрофи. Окрім того, ворожі ДРГ під виглядом цивільного населення намагаються потрапити на територію звільненої Херсонської області.