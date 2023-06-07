В оккупированной Херсонской области нужно эвакуировать 20 населенных пунктов, - Кубраков

"На неподконтрольной территории левого берега Днепра эвакуации подлежат, по меньшей мере, 20 населенных пунктов", - констатировал он.

По его словам, российская оккупационная "власть" не обеспечивает эту эвакуацию.

"Мы видим это в соцсетях, а также в сообщениях людей. Здесь мы обращаемся ко всем международным организациям: к Красному Кресту, к ООН", - добавил Кубраков, отметив, что это необходимо, чтобы как можно скорее обеспечить доступ и эвакуацию украинцев в этих населенных пунктах.

Эвакуация в Херсонской области из-за подрыва ГЭС

На территории Херсонской области, подконтрольной Украине, из-за подрыва Каховской ГЭС оккупантами 6 июня в зоне затопления оказались около 80 населенных пунктов. Сейчас там происходит масштабная эвакуация, к которой даже привлекли вездеходы "Богун". Их только недавно "тестил" министр обороны Украины Алексей Резников.

Что касается оккупированной части Херсонской области, то захватчики заявили о якобы "внезапном" повышении воды и даже объявили "эвакуацию" нескольких районов. Но по факту ее никто не проводит, поскольку оккупанты начали сами эвакуироваться сразу после того, как осознали масштабы техногенной катастрофы. Кроме того, вражеские ДРГ под видом гражданского населения пытаются попасть на территорию освобожденной Херсонской области.