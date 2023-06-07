ДРГ окупантів намагаються евакуюватися з Херсонської області під виглядом цивільних, - ЦНС

Російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як кажуть в Центрі, таким чином окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС у вівторок, 6 червня. Цього ж дня в ОК "Південь" зазначали, що російські війська усвідомили весь масштаб катастрофи і почали евакуюватися.

До зони затоплення потрапило близько 80 населених пунктів, близько 16 тисяч людей. На даний момент із Херсонської області відбувається евакуація. Затоплено частину Херсона та населені пункти, розташовані і на окупованій території. Загарбники вчора заявили про нібито "раптовий" підйом води та оголосили так звану "евакуацію", але за фактом місцеве населення там ніхто не евакуює.

Докладніше про те, що відомо про наслідки катастрофи на 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.