В окупованій Голій Пристані затопило майже 200 будинків, вода продовжує прибувати, - ОВА

"Станом на 20:00 вечора у місті затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжує зростати щогодини", - повідомив Прокудін.

Він також розповів, що попри російські обстріли місцеві мешканці не припиняють допомагати іншим врятуватися від "великої води".

"Рідні, тримайтеся. Увесь світ бачить, що з вами роблять російські терористи. Ми робимо все можливе, аби вирвати вас з лап терористів!", - додав глава ОВА.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, що вчора вночі окупанти умисно зруйнували Каховську ГЕС. Після цього вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, виник ризик затоплення для 80 населених пунктів.

Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.

Тим часом російські окупанти заборонили евакуацію з одного з населених пунктів у Херсонській області, який підтопило через підрив Каховської ГЕС.

Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та наслідків - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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