UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованій Голій Пристані затопило майже 200 будинків, вода продовжує прибувати, - ОВА

Фото: в Голій Пристані затоплено майже 200 будинків (minagro.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

В Херсонській ОВА повідомили скільки будинків затоплено в тимчасово окупованій Голій Пристані.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Станом на 20:00 вечора у місті затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжує зростати щогодини", - повідомив Прокудін.

Він також розповів, що попри російські обстріли місцеві мешканці не припиняють допомагати іншим врятуватися від "великої води".

"Рідні, тримайтеся. Увесь світ бачить, що з вами роблять російські терористи. Ми робимо все можливе, аби вирвати вас з лап терористів!", - додав глава ОВА.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, що вчора вночі окупанти умисно зруйнували Каховську ГЕС. Після цього вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, виник ризик затоплення для 80 населених пунктів.

Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.

Тим часом російські окупанти заборонили евакуацію з одного з населених пунктів у Херсонській області, який підтопило через підрив Каховської ГЕС.

Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та наслідків - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьКаховська ГЕСВійна Росії проти України