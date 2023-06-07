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В оккупированной Голой Пристани затопило около 200 домов, вода продолжает прибывать, - ОВА

Фото: в Голой Пристани затоплено около 200 домов (minagro.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Херсонской ОВА сообщили, сколько домов затоплено во временно оккупированной Голой Пристани.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"По состоянию на 20:00 вечера в городе затоплено 196 жилых домов. И уровень воды продолжает расти каждый час", - сообщил Прокудин.

Он также рассказал, что несмотря на российские обстрелы местные жители не прекращают помогать другим спастись от "большой воды".

"Родные, держитесь. Весь мир видит, что с вами делают российские террористы. Мы делаем все возможное, чтобы вырвать вас из лап террористов!", - добавил глава ОВА.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, что вчера ночью оккупанты умышленно разрушили Каховскую ГЭС. После этого вода начала заполнять правый и левый берег Херсонской области, возник риск затопления для 80 населенных пунктов.

В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. Сейчас в Херсонской области подтоплены 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории.

Тем временем российские оккупанты запретили эвакуацию из одного из населенных пунктов в Херсонской области, который подтопило из-за подрыва Каховской ГЭС.

Все подробности подрыва Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.

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