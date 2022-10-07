Окупований Енергодар під обстрілами: зникла електрика та водопостачання

"В Енергодарі окупанти посилили провокації!", - йдеться у повідомленні.

За словами Орлова, в даний час надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Міський голова повідомляє, що разом зі світлом зникло і водопостачання. Також в місті немає інтернету.

"Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі з’ясовуємо", - додав Дмитро Орлов.

За попередньою інформацією, радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.