Оккупированный Энергодар под обстрелами: пропало электричество и водоснабжение

"В Энергодаре оккупанты усилили провокации!", - говорится в сообщении.

По словам Орлова, в настоящее время поступают сообщения о мощных обстрелах, повлекших внезапное отключение электроэнергии. Городской голова сообщает, что вместе со светом исчезло и водоснабжение. Также в городе нет Интернета.

"Информацию о возможных разрушениях и пострадавших выясняем", - добавил Дмитрий Орлов.

По предварительной информации, радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и самом городе в норме.