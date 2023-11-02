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В окупований Джанкой прибувають російські мобілізовані, - Атеш

Фото: російські мобілізовані прибувають до окупованого Криму у Джанкой (t.me/atesh_ua)
Автор: Володимир Костирін

На території тимчасово окупованого Криму фіксують прибуття нових російських мобілізованих. Серед них велика кількість бурятів, якутів, уйгурів та інших представників нацменшин РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кримський рух опору "Атеш".

За даними представників підпілля, мобілізовані військовослужбовці ЗС РФ щодня прибувають у Джанкой поїздами та автобусами.

Уточнюється, що більшість із них - середнього віку.

"Спеціальний транспорт забирає їх, відвозячи у військове містечко біля аеродрому", - йдеться у публікації.

Щоб "мобики" не втікали, окупанти оточили територію вокзалу по обидва боки надземного пішохідного мосту. Все це відбувається під наглядом військової "поліції".

Для цивільних у Джанкої закрили прохід на вокзал.

Також партизани опублікували в мережі фото новоприбулих російських мобілізованих.

 

Зазначимо, близько тижня тому у захопленому РФ Криму також фіксували перекидання значної кількості мобілізованих окупантів та техніки противника. Їх помітили в аеропорту міста Джанкой.

Ситуація в окупованому Криму

Нещодавно повідомлялося, що Росія продовжує використовувати окупований Крим та його аеродроми для започаткування власного озброєння. Зокрема, на аеродромі Кіровське помічені літаки, гелікоптери та російські безпілотники.

Також у тимчасово захопленому Криму російські інтервенти посилюють захист залізничних поїздів. Причиною стали постійні диверсії на залізничних об'єктах.

Нагадаємо також, нещодавно стало відомо, що ФСБ РФ розпочала пошук "зрадників" у Сімферопольському СІЗО на тимчасово окупованому українському півострові.

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ДжанкойКрымМобілізація в Росії