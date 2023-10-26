Партизани показали, як РФ перекидає велику кількість мобілізованих в аеропорт Джанкоя
Росіяни перекидають значну кількість мобілізованих окупантів у захоплений аеропорт міста Джанкой у Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
"Наші агенти в Джанкої повідомляють про перекидання великої кількості особового складу і техніки противника на місцевий аеродром", - йдеться у повідомленні.
Фото: Окупанти (t.me/atesh_ua)
Зазначається, що звідти мобілізованих відправляють на фронт, де вони гинуть у м'ясних штурмах.
"Також наші агенти в лавах армії РФ повідомляють, що росіяни активно працюють над укріпленням Джанкоя інженерними спорудами", - додали в "АТЕШ".
Ситуація в захопленому Криму
Нещодавно повідомлялось, що Росія продовжує використовувати Крим та його аеродроми для базування власного озброєння. Зокрема, на аеродромі Кіровське помічено літаки, вертольоти та російські безпілотники.
Також у тимчасово окупованому Криму російські загарбники посилюють захист залізничних поїздів. Причиною цього стали постійні диверсії на залізничних об'єктах.
До цього стало відомо, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації почала пошук "зрадників" у Сімферопольському СІЗО.
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