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Партизани показали, як РФ перекидає велику кількість мобілізованих в аеропорт Джанкоя

Джанкой, Четвер 26 жовтня 2023 20:26
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Партизани показали, як РФ перекидає велику кількість мобілізованих в аеропорт Джанкоя Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни перекидають значну кількість мобілізованих окупантів у захоплений аеропорт міста Джанкой у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Наші агенти в Джанкої повідомляють про перекидання великої кількості особового складу і техніки противника на місцевий аеродром", - йдеться у повідомленні.

Фото: Окупанти (t.me/atesh_ua)

Зазначається, що звідти мобілізованих відправляють на фронт, де вони гинуть у м'ясних штурмах.

"Також наші агенти в лавах армії РФ повідомляють, що росіяни активно працюють над укріпленням Джанкоя інженерними спорудами", - додали в "АТЕШ".

Ситуація в захопленому Криму

Нещодавно повідомлялось, що Росія продовжує використовувати Крим та його аеродроми для базування власного озброєння. Зокрема, на аеродромі Кіровське помічено літаки, вертольоти та російські безпілотники.

Також у тимчасово окупованому Криму російські загарбники посилюють захист залізничних поїздів. Причиною цього стали постійні диверсії на залізничних об'єктах.

До цього стало відомо, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації почала пошук "зрадників" у Сімферопольському СІЗО.

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