UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованій частині Запорізької області здетонував склад боєприпасів, - Федоров

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 26 серпня, на тимчасово окупованій території Запорізької області сталася детонація складу боєприпасів.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Останні дні були пекельними для ворога на Мелітопольському напрямку. Особливо після того, як наші героїчні воїни підняли прапор України над Роботиним", - розповів Федоров. 

За словами міського голови, наразі в Токмаку продовжується ліквідація ворога. Лише за кілька останніх днів в місті щонайменше 5 разів лунали вибухи. Також ще декілька пролунали в передмісті Мелітополя. 

"Закінчилось це тим, що вчора ввечері була детонація складу боєприпасів, які ворог облаштував між Токмаком та Молочанськом", - сказав він.

Ситуація у Токмаку

Токмак Запорізької області із березня минулого року перебуває під російською окупацією.

Ще вчора, 26 серпня, Федоров повідомляв про чергові вибухи в Токмаку. Зокрема він попереджав про те, що у ворога відбувається "щось погане" на Мелітопольському напрямку. 

"Почалося вчора (25 серпня, - ред.) після обіду: жителі північної частини Мелітополя та оточуючих Терпеня, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака", - розповідав міський голова Мелітополя. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьВійна в Україні