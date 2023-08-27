В окупованій частині Запорізької області здетонував склад боєприпасів, - Федоров

"Останні дні були пекельними для ворога на Мелітопольському напрямку. Особливо після того, як наші героїчні воїни підняли прапор України над Роботиним", - розповів Федоров.

За словами міського голови, наразі в Токмаку продовжується ліквідація ворога. Лише за кілька останніх днів в місті щонайменше 5 разів лунали вибухи. Також ще декілька пролунали в передмісті Мелітополя.

"Закінчилось це тим, що вчора ввечері була детонація складу боєприпасів, які ворог облаштував між Токмаком та Молочанськом", - сказав він.

Ситуація у Токмаку

Токмак Запорізької області із березня минулого року перебуває під російською окупацією.

Ще вчора, 26 серпня, Федоров повідомляв про чергові вибухи в Токмаку. Зокрема він попереджав про те, що у ворога відбувається "щось погане" на Мелітопольському напрямку.

"Почалося вчора (25 серпня, - ред.) після обіду: жителі північної частини Мелітополя та оточуючих Терпеня, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака", - розповідав міський голова Мелітополя.