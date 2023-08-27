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В оккупированной части Запорожской области сдетонировал склад боеприпасов, - Федоров

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 26 августа, на временно оккупированной территории Запорожской области произошла детонация боеприпасов.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Последние дни были адскими для врага на Мелитопольском направлении. Особенно после того, как наши героические воины подняли флаг Украины над Роботиным", - рассказал Федоров. 

По словам городского головы, сейчас в Токмаке продолжается ликвидация врага. Только за несколько последних дней в городе по меньшей мере 5 раз раздавались взрывы. Также еще несколько прозвучали в пригороде Мелитополя. 

"Закончилось это тем, что вчера вечером была детонация склада боеприпасов, которые враг обустроил между Токмаком и Молочанском", - сказал он.

Ситуация в Токмаке

Токмак Запорожской области с марта прошлого года находится под российской оккупацией.

Еще вчера, 26 августа, Федоров сообщал об очередных взрывах в Токмаке. В частности, он предупреждал о том, что у врага происходит "что-то плохое" на Мелитопольском направлении.

"Началось вчера (25 августа, - ред.) после обеда: жители северной части Мелитополя и окружающих Терпеня, Константиновки, Мирного и Вознесенки сообщили о мощных взрывах со стороны Токмака", - рассказывал городской голова Мелитополя.

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