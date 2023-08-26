У районі окупованого Токмака Запорізької області пролунали вибухи
У районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області було чути кілька серій вибухів сьогодні вранці, 26 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
Він також зазначив, що вже другий день поспіль "щось погане" відбувається у окупантів на Мелітопольському напрямі.
"Почалося вчора після обіду: жителі північної частини Мелітополя та оточуючих Терпеня, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака", - йдеться у повідомленні Федорова.
Ситуація у Токмаку
Токмак Запорізької області із березня минулого року перебуває під російською окупацією.
Як розповідала заступник міністра оборони Ганна Маляр, нещодавно російські окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали у місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих.
Крім того, 23 серпня в районі Токмака Запорізької області, за словами очевидців, прогриміли три потужні вибухи.
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