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На окупованій частині Луганської області підірвали будинок з колаборантами, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 24 листопада, на окупованій частині Луганської області підірвали будинок з колаборантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі національного телемарафону.

"Бавовна десь прогулюється окупованими частинами Луганської області. Сьогодні зранку в одного з дуже відомих колаборантів щось вибухнуло у будинку", - заявив Гайдай.

За його словами, цей колаборант дуже полюбляв збирати поважних гостей з числа російських високоповажних офіцерів у себе вдома. Також очільник області заявив, що поблизу Білогорівки українські військові тримають оборону. Наступ же ведеться в напрямку Сватового.

"Сватово-Кремінна - я не буду конкретизувати населені пункти, але є дійсно успіх", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай припускає, що ЗСУ зможуть дати "позитивні новини" на Луганському напрямі, коли почнуться морози.

Також нагадаємо, що Росія перекидає більше підрозділів у Луганськ. В області наголошуються випадки примусового виселення цивільних для розміщення окупантів.

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