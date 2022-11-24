На окупованій частині Луганської області підірвали будинок з колаборантами, - Гайдай

У четвер, 24 листопада, на окупованій частині Луганської області підірвали будинок з колаборантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі національного телемарафону.
"Бавовна десь прогулюється окупованими частинами Луганської області. Сьогодні зранку в одного з дуже відомих колаборантів щось вибухнуло у будинку", - заявив Гайдай.
За його словами, цей колаборант дуже полюбляв збирати поважних гостей з числа російських високоповажних офіцерів у себе вдома. Також очільник області заявив, що поблизу Білогорівки українські військові тримають оборону. Наступ же ведеться в напрямку Сватового.
"Сватово-Кремінна - я не буду конкретизувати населені пункти, але є дійсно успіх", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай припускає, що ЗСУ зможуть дати "позитивні новини" на Луганському напрямі, коли почнуться морози.
Також нагадаємо, що Росія перекидає більше підрозділів у Луганськ. В області наголошуються випадки примусового виселення цивільних для розміщення окупантів.
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