На окупованій частині Луганської області підірвали будинок з колаборантами, - Гайдай

У четвер, 24 листопада, на окупованій частині Луганської області підірвали будинок з колаборантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі національного телемарафону.

"Бавовна десь прогулюється окупованими частинами Луганської області. Сьогодні зранку в одного з дуже відомих колаборантів щось вибухнуло у будинку", - заявив Гайдай.

За його словами, цей колаборант дуже полюбляв збирати поважних гостей з числа російських високоповажних офіцерів у себе вдома. Також очільник області заявив, що поблизу Білогорівки українські військові тримають оборону. Наступ же ведеться в напрямку Сватового.

"Сватово-Кремінна - я не буду конкретизувати населені пункти, але є дійсно успіх", - додав глава ОВА.