Гайдай: З приходом морозів на нас можуть чекати позитивні новини з Луганського напряму

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай припускає, що ЗСУ зможуть дати "позитивні новини" з Луганського напряму, коли почнуться морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гайдая в Telegram .

"Зараз чекаємо на морози, хоча б пару днів, щоб земля стала твердішою і витримувала техніку. Я думаю, що Збройні сили України зможуть дати нам нові позитивні новини по Луганській області", - заявив він.

Крім того, за словами Гайдая, українські військові потроху просуваються в районах Сватового та Кремінної. На цих напрямках ініціатива на боці ЗСУ.

"Потроху українські війська просуваються. Проте заважає погода. З іншого боку, погода заважає і росіянами йти у наступ технікою", - зазначив голова Луганської ОВА.