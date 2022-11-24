На оккупированной части Луганской области подорвали дом с коллаборантами, - Гайдай

В четверг, 24 ноября, на оккупированной части Луганской области подорвали дом с коллаборантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире национального телемарафона.

"Хлопок где-то прогуливается по оккупированным частям Луганской области. Сегодня утром у одного из очень известных коллаборантов что-то взорвалось в доме", - заявил Гайдай.

По его словам, этот коллаборант очень любил собирать уважаемых гостей из числа российских достопочтенных офицеров у себя дома. Также глава области заявил, что вблизи Белогоровки украинские военные держат оборону. Наступление же ведется в направлении Сватового.

"Сватово-Кременная - я не буду конкретизировать населенные пункты, но есть действительно успех", - добавил глава ОВА.