В окупованій частині Донецької області стартують мобілізаційні заходи, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Донецької області ворог більше не приховує намірів почати мобілізаційні заходи. Зокрема, так звана "влада" запустила механізм призову до армії Рфф, намагаючись приховати його під виглядом "навчальних зборів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Як пише інформаційний ресурс, гауляйтер так званих "ДНР" Денис Пушилін підписав розпорядження щодо підготовки місцевого населення до служби в рядах російської армії.

"Фактично, це означає мобілізацію осіб із російськими паспортами, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупаційна адміністрація намагається приховати мобілізаційні заходи, оскільки офіційно документ базується на російських нормах щодо зборів резервістів, просте у самому тексті резервісти не згадуються.

"Це є частиною стратегії окупантів із маскування примусової мобілізації", - пояснює ЦНС.

За даними інформаційного ресурсу, для цього процесу, окупаційна "влада" залучає військомати та військові комендатури, які виконують примусові функції контролю за мобілізацією.

"Найголовніше - у розпорядженні чітко прописано про цілеспрямований призов та розподіл мобілізованих у війська РФ, що повністю спростовує міф про добровільну участь у цих "зборах", - зазначає ресурс.

Також за інформацією ЦНС, окупанти планують розпочати так званий призов у березні-квітні 2025 року. Це у свою чергу, дозволить ворогу замаскувати мобілізацію під щорічну кампанію призову в Росії.

У Центрі національного спротиву наголосили, що окупанти продовжують використовувати цивільне населення тимчасово окупованих територій як ресурс ведення війни.