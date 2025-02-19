В оккупированной части Донецкой области стартуют мобилизационные мероприятия, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Донецкой области враг больше не скрывает намерений начать мобилизационные мероприятия. В частности, так называемая "власть" запустила механизм призыва в армию Рфф, пытаясь скрыть его под видом "учебных сборов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Как пишет информационный ресурс, гауляйтер так называемых "ДНР" Денис Пушилин подписал распоряжение о подготовке местного населения к службе в рядах российской армии.

"Фактически, это означает мобилизацию лиц с российскими паспортами, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой области", - говорится в сообщении.

В то же время оккупационная администрация пытается скрыть мобилизационные мероприятия, поскольку официально документ базируется на российских нормах по сборам резервистов, просто в самом тексте резервисты не упоминаются.

"Это является частью стратегии оккупантов по маскировке принудительной мобилизации", - объясняет ЦНС.

По данным информационного ресурса, для этого процесса, оккупационная "власть" привлекает военкоматы и военные комендатуры, которые выполняют принудительные функции контроля за мобилизацией.

"Самое главное - в распоряжении четко прописано о целенаправленном призыве и распределении мобилизованных в войска РФ, что полностью опровергает миф о добровольном участии в этих "сборах", - отмечает ресурс.

Также по информации ЦНС, оккупанты планируют начать так называемый призыв в марте-апреле 2025 года. Это в свою очередь, позволит врагу замаскировать мобилизацию под ежегодную кампанию призыва в России.

В Центре национального сопротивления отметили, что оккупанты продолжают использовать гражданское население временно оккупированных территорий как ресурс ведения войны.