Над окупованим Луганськом здійнявся чорний дим після серії вибухів (відео)

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула масштабна пожежа. Під ударом могла опинитися нафтобаза окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві моніторингові канали.
Що відомо
Ввечері в окупованому Луганську пролунала серія вибухів. Після цього в місті спалахнула сильна пожежа, над місцем займання здійнявся густий стовп чорного диму з потужним полум'ям.
Відео з наслідками удару вже поширюються в мережі.
Моніторингові канали припускають, що удар міг припасти на одну з нафтобаз, які забезпечують російські окупаційні війська паливом.
Офіційного підтвердження щодо характеру ураженого об'єкта наразі немає.
Окупаційна влада про наслідки не повідомляла. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
Наприкінці травня Треті армійський корпус завдав серії ударів по логістиці російських військ на ТОТ Луганщини, операція охопила території аж до пункту пропуску "Ізварине", понад 200 км углиб тилу.
Також Повітряні сили ЗСУ вдарили крилатими ракетами Storm Shadow по командному пункту та вузлу зв'язку російських військ на окупованій Луганщині.