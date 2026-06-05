Над окупованим Луганськом здійнявся чорний дим після серії вибухів (відео)

Що відомо

Ввечері в окупованому Луганську пролунала серія вибухів. Після цього в місті спалахнула сильна пожежа, над місцем займання здійнявся густий стовп чорного диму з потужним полум'ям.

Відео з наслідками удару вже поширюються в мережі.

Моніторингові канали припускають, що удар міг припасти на одну з нафтобаз, які забезпечують російські окупаційні війська паливом.

Офіційного підтвердження щодо характеру ураженого об'єкта наразі немає.

Окупаційна влада про наслідки не повідомляла. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.