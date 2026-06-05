Над оккупированным Луганском поднялся черный дым после серии взрывов (видео)

Что известно

Вечером в оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. После этого в городе вспыхнул сильный пожар, над местом возгорания поднялся густой столб черного дыма с мощным пламенем.

Видео с последствиями удара уже распространяются в сети.

Мониторинговые каналы предполагают, что удар мог прийтись на одну из нефтебаз, которые обеспечивают российские оккупационные войска топливом.

Официального подтверждения относительно характера пораженного объекта пока нет.

Оккупационные власти о последствиях не сообщали. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.