Над оккупированным Луганском поднялся черный дым после серии взрывов (видео)

В оккупированном Луганске после взрывов вспыхнул масштабный пожар. Под ударом могла оказаться нефтебаза оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные мониторинговые каналы.
Что известно
Вечером в оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. После этого в городе вспыхнул сильный пожар, над местом возгорания поднялся густой столб черного дыма с мощным пламенем.
Видео с последствиями удара уже распространяются в сети.
Мониторинговые каналы предполагают, что удар мог прийтись на одну из нефтебаз, которые обеспечивают российские оккупационные войска топливом.
Официального подтверждения относительно характера пораженного объекта пока нет.
Оккупационные власти о последствиях не сообщали. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
В конце мая Третий армейский корпус нанес серии ударов по логистике российских войск на ВОТ Луганщины, операция охватила территории вплоть до пункта пропуска "Изварино", более 200 км вглубь тыла.
Также Воздушные силы ВСУ ударили крылатыми ракетами Storm Shadow по командному пункту и узлу связи российских войск на оккупированной Луганщине.