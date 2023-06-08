На окупованих територіях зростає проукраїнський рух: росіяни проводять каральні акції

На тимчасово захоплених територіях зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення. При цьому російські окупанти вдаються до жорстких масових каральних акцій для протидії таким тенденціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр .

"Вплив російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території України стрімко знижується через їх нездатність підтримувати прийнятний рівень життєзабезпечення місцевого населення", - написала вона.

Так, у низці захоплених населених пунктів Запорізької і Херсонської областей місцеві жителі демонстративно нехтують розпорядженнями окупаційних адміністрацій та висловлюють недовіру до пропаганди РФ.

Серед мешканців все більше поширюється правдива інформація про ситуацію на передовій та згубність наслідків ворожої окупації, а також зростає кількість проукраїнськи налаштованого населення.

При цьому для протидії зазначеним тенденціям командування російських військ вдається до проведення жорстких масових каральних акцій.

Зокрема, росіяни протягом кількох тижнів тримали Кирилівка у Запорізькій області в оточенні. Тоді окупанти проводили тотальну фільтрацію місцевого населення, обшуки на об’єктах місцевої інфраструктури та у помешкань громадян.

Зазначається, що особливо ретельній перевірці підлягали громадяни, щодо яких представники ФСБ Росії зібрали дані (доноси) про підтримання проукраїнських позицій.

При цьому у більшості випадків таких людей загарбники одразу затримували та вивозили для проведення допитів. Частину з них після допитів до місць постійного мешкання не повернули, їхня доля наразі невідома.

Український спротив

Попри окупацію населених пунктів у низці областей українські громадяни продовжують чинити спротив росіянам та намагаються наблизити звільнення наших земель.

При цьому окупанти розшукують українських партизанів, можуть вдаватися до обшуків, катувань та інших жорстких заходів.

Так, наприклад в тимчасово окупованій частині Херсонської області загарбники обшукують домівки місцевих в пошуках партизан, а також погрожують конфіскацією майна та примусовою депортацією, якщо вони не зроблять російський паспорт.

Тим часом в Запорізькій області окупанти змушують таксистів доносити на людей з проукраїнськими поглядами.

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