На оккупированных территориях растет проукраинское движение: россияне проводят карательные акции

На временно захваченных территориях растет количество проукраински настроенного населения. При этом российские оккупанты прибегают к жестким массовым карательным акциям для противодействия таким тенденциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр .

"Влияние российских оккупационных администраций на временно оккупированной территории Украины стремительно снижается из-за их неспособности поддерживать приемлемый уровень жизнеобеспечения местного населения", - написала она.

Так, в ряде захваченных населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей местные жители демонстративно пренебрегают распоряжениями оккупационных администраций и выражают недоверие к пропаганде РФ.

Среди жителей все больше распространяется правдивая информация о ситуации на передовой и губительности последствий вражеской оккупации, а также растет количество проукраински настроенного населения.

При этом для противодействия указанным тенденциям командование российских войск прибегает к проведению жестких массовых карательных акций.

В частности, россияне в течение нескольких недель держали Кирилловку в Запорожской области в окружении. Тогда оккупанты проводили тотальную фильтрацию местного населения, обыски на объектах местной инфраструктуры и в жилищах граждан.

Особенно тщательной проверке подлежали граждане, в отношении которых представители ФСБ России собрали данные (доносы) о поддержании проукраинских позиций.

При этом, в большинстве случаев, таких людей захватчики сразу задерживали и вывозили для проведения допросов. Часть из них после допросов в места постоянного проживания не вернули, их судьба на данный момент неизвестна.

Украинское сопротивление

Несмотря на оккупацию населенных пунктов в ряде областей, украинские граждане продолжают оказывать сопротивление россиянам и пытаются приблизить освобождение наших земель.

При этом оккупанты разыскивают украинских партизан, могут прибегать к обыскам, пыткам и другим жестким мерам.

Так, например, во временно оккупированной части Херсонской области захватчики обыскивают дома местных в поисках партизан, а также угрожают конфискацией имущества и принудительной депортацией, если они не оформят российский паспорт.

Тем временем в Запорожской области оккупанты заставляют таксистов доносить на людей с проукраинскими взглядами.

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