На окупованих територіях українських священників замінюють російськими, - ЦНС

Росіяни продовжують утиски релігійних громад на тимчасово окупованих територіях України. Нині вони почали замінювати "незручних" українських священників російськими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Нагадаємо, ще у листопаді 2022 року стало відомо, що правоохоронці оголосили нові підозри митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області через роботу на користь РФ.
Як повідомляло тоді джерело РБК-Україна, йшлося про митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Йонафана.
Правоохоронці уточнювали, що у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади та порушення кордонів країни.
В серпні цього року митрополит УПЦ МП отримав п'ять років в'язниці.
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