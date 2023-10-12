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На окупованих територіях українських священників замінюють російськими, - ЦНС

Фото: Росіяни посилали своїх священиків на окуповані території (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни продовжують утиски релігійних громад на тимчасово окупованих територіях України. Нині вони почали замінювати "незручних" українських священників російськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Вироки священникам УПЦ МП

Нагадаємо, ще у листопаді 2022 року стало відомо, що правоохоронці оголосили нові підозри митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області через роботу на користь РФ.

Як повідомляло тоді джерело РБК-Україна, йшлося про митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Йонафана.

Правоохоронці уточнювали, що у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади та порушення кордонів країни.

В серпні цього року митрополит УПЦ МП отримав п'ять років в'язниці.

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