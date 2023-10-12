На оккупированных территориях украинских священников заменяют российскими, - ЦНС

Приговоры священникам УПЦ МП

Напомним, еще в ноябре 2022 года стало известно, что правоохранители объявили новые подозрения митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области из-за работы в пользу РФ.

Как сообщал тогда источник РБК-Украина, речь шла о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Йонафане.

Правоохранители уточняли, что в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ страны.

В августе этого года митрополит УПЦ МП получил пять лет тюрьмы.

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