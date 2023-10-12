На оккупированных территориях украинских священников заменяют российскими, - ЦНС

Россияне продолжают притеснения религиозных общин на временно оккупированных территориях Украины. Сейчас они начали заменять "неудобных" украинских священников российскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Враг принудительно включает религиозные общины УПЦ МП в Российскую Православную Церковь.

При этом тех священников, которые отказываются сотрудничать с врагом, заменяют командированными оккупантами из РПЦ. Кроме того, представители РПЦ также занимают должности в других церковных общинах на ВОТ, например, в захваченных храмах ПЦУ. Особое внимание уделяется Мариуполю.

В то же время так называемые "попы" из РПЦ занимаются агентурной деятельностью на временно оккупированных территориях, собирая данные о патриотически настроенных прихожанах и священнослужителях. Затем эти данные передают российским спецслужбам.

В Центре национального сопротивления отмечают, что все оккупанты понесут наказание за преступления против украинского народа, независимо от того, носят ли они костюм, сутану или военную форму.

Приговоры священникам УПЦ МП

Напомним, еще в ноябре 2022 года стало известно, что правоохранители объявили новые подозрения митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области из-за работы в пользу РФ.

Как сообщал тогда источник РБК-Украина, речь шла о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Йонафане.

Правоохранители уточняли, что в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ страны.

В августе этого года митрополит УПЦ МП получил пять лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.