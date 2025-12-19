UA

На окупованих територіях України вирує небезпечна інфекція, - ЦНС

Фото: лікарня (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У тимчасово окупованому Алчевську зафіксовано масовий сплеск стрептодермії у школах, водночас карантину не запроваджено, а дистанційного навчання немає, що створює загрозу здоров'ю дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.

Масове поширення інфекції

У школах Алчевська, що в Луганській області, зафіксовано випадки стрептодермії серед учнів. За інформацією місцевих жителів, у школі №9 хворіє понад половина учнів окремих класів.

Аналогічні симптоми з'являються і в інших навчальних закладах міста, а осередок інфекції продовжує розширюватися.

Відсутність карантину та дистанційного навчання

Попри явну загрозу, карантин у школах не запроваджується, дистанційного навчання також немає.

За даними ЦНС, батькам фактично натякають, що відсутність дітей у школі може створити проблеми з атестацією, змушуючи сім'ї ризикувати здоров'ям дітей.

Ризики для здоров'я та контроль ситуації

Стрептодермія є висококонтагіозним захворюванням. Відсутність ізоляції хворих, санітарного контролю та медичного спостереження сприяє швидкому поширенню інфекції серед школярів.

Ігнорування звернень батьків

Звернення батьків до окупаційних "медичних структур" залишаються без відповіді. Перевірок і реагування немає, контролю немає, що підтверджує системний провал охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях.

Нагадуємо, що в Ялті землі плато Ай-Петрі, від самого початку призначені для гірськолижного спорту, масово забудовують приватними об'єктами, при цьому навіть після громадського резонансу і постанов про знесення будівлі продовжують залишатися на місці.

Зазначимо, що в окупованому Сімферополі оголошено "військові навчання", під час яких місто переводять у режим контрольованої "військової зони", а в заходах беруть участь формування "Барс-Крим", підрозділи Міноборони РФ та інші силові структури.

