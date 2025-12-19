На окупованих територіях України вирує небезпечна інфекція, - ЦНС

Нагадуємо, що в Ялті землі плато Ай-Петрі, від самого початку призначені для гірськолижного спорту, масово забудовують приватними об'єктами, при цьому навіть після громадського резонансу і постанов про знесення будівлі продовжують залишатися на місці.

Зазначимо, що в окупованому Сімферополі оголошено "військові навчання", під час яких місто переводять у режим контрольованої "військової зони", а в заходах беруть участь формування "Барс-Крим", підрозділи Міноборони РФ та інші силові структури.