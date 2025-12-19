На оккупированных территориях Украины бушует опасная инфекция, - ЦНС

Во временно оккупированном Алчевске зафиксирован массовый всплеск стрептодермии в школах, при этом карантин не введен, а дистанционного обучения нет, что создает угрозу здоровью детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.
В школах Алчевска, что в Луганской области, зафиксированы случаи стрептодермии среди учеников. По информации местных жителей, в школе №9 болеет более половины учащихся отдельных классов.
Аналогичные симптомы появляются и в других учебных заведениях города, а очаг инфекции продолжает расширяться.
Несмотря на явную угрозу, карантин в школах не вводится, дистанционного обучения также нет.
По данным ЦНС, родителям фактически намекают, что отсутствие детей в школе может создать проблемы с аттестацией, заставляя семьи рисковать здоровьем детей.
Стрептодермия является высококонтагиозным заболеванием. Отсутствие изоляции заболевших, санитарного контроля и медицинского наблюдения способствует быстрому распространению инфекции среди школьников.
Обращения родителей к оккупационным "медицинским структурам" остаются без ответа. Проверок и реагирования нет, контроля нет, что подтверждает системный провал здравоохранения на временно оккупированных территориях.
