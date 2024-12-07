На окупованих територіях України росіяни мобілізували першу партію мігрантів з Азії, - ЦНС

Зазначається, що мігрантів з країн Середньої Азії, яких російські загарбники спочатку завозили на окуповані території України на будівництво, тепер під тиском змушують укладати контракти з армією РФ.

"Причиною є менша потрібність в їх послугах через зменшення темпів будівництва в часи будівельної кризи, яка розпочалася в Росії", - пояснили в ЦНС дії окупантів.

У Центрі також звернули увагу, що нелегалам з Середньої Азії погрожують депортацією з забороною на в’їзд. Паралельно пропонують "вихід" - укладати контракт на військову службу, при цьому розповідають, що нібито не стануть відправляти їх на лінію зіткнення.

"Проте це омана, адже імперія завжди воює чужими руками", - додають в ЦНС.

РФ нарощує чисельність армії й набирає найманців з інших країн

Нагадаємо, про таку практику російських загарбників повідомлялося в середині листопада. Тоді в ЦНС розповіли, що на тимчасово окупованих територіях України російські "поліцейські" тиснуть на мігрантів із Центральної Азії та змушують їх укладати контракти з росармією.

Додамо, загалом про такі плани РФ щодо мобілізації до лав окупаційної армії мігрантів з країн Центральної Азії РБК-Україна писало також у квітні минулого року.

Наприкінці останнього місяця осені також повідомлялося, що російські загарбники збільшують плани щодо мобілізації на окупованих територіях України.

Також влітку аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звертали увагу, що вербування росіянами громадян Індії на війну проти України є частиною обманної кампанії Кремля, щоб не оголошувати мобілізацію в країні-агресорі.

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що РФ продовжує збільшувати чисельність своєї армії, й створювати нові бригади для війни проти України. Чиновник зазначив, що окупанти використовують, зокрема, найманців з Африки, Азії, й тепер - використовують солдатів КНДР.