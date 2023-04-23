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РФ хоче мобілізувати мігрантів з країн Центральної Азії: у хід ідуть погрози, - ЦНС

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Неділя 23 квітня 2023 15:12
РФ хоче мобілізувати мігрантів з країн Центральної Азії: у хід ідуть погрози, - ЦНС Ілюстративне фото: РФ хоче мобілізувати мігрантів з країн Центральної Азії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія збирається мобілізувати до лав окупаційної армії мігрантів з країн Центральної Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В Кремлі придумали метод, як поповнити лави ЗС РФ та знизити рівень напруги в суспільстві. В Росії почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України"", - сказано у повідомленні.

Таким чином, росіяни йдуть двома шляхами.

Перший - через військкомати. Він стосується мігрантів, які отримали російський паспорт. Практично відразу після отримання паспорта їм дають повістку і вже під час спілкування з комісаром погрожують, що їх позбавлять громадянства, якщо ті уникатимуть мобілізації.

Другий спосіб стосується тих, хто ще не отримав паспорт. Їм обіцяють отримання громадянство в найкоротші терміни, якщо вони підуть до лав російської армії. Проте якщо вони відмовляють - отримують погрози депортацією.

У ЦНС зазначають, що одна з причин такого рішення - невдоволення сімей російських військових з приводу затримок виплат за загиблих. Водночас мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль мобілізації.

"Таким чином Кремль продовжує стратегію використання в якості гарматного м’яса мешканців бідних регіонів та менш забезпечних людей на противагу москвичів", - додають в ЦНС.

Нагадаємо, Росія веде мобілізаційну кампанію, щоб поповнити втрати у війні проти України.

Крім того, Міноборони РФ почало набирати до регулярної армії в'язнів.

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