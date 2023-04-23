РФ хоче мобілізувати мігрантів з країн Центральної Азії: у хід ідуть погрози, - ЦНС
Росія збирається мобілізувати до лав окупаційної армії мігрантів з країн Центральної Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"В Кремлі придумали метод, як поповнити лави ЗС РФ та знизити рівень напруги в суспільстві. В Росії почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України"", - сказано у повідомленні.
Таким чином, росіяни йдуть двома шляхами.
Перший - через військкомати. Він стосується мігрантів, які отримали російський паспорт. Практично відразу після отримання паспорта їм дають повістку і вже під час спілкування з комісаром погрожують, що їх позбавлять громадянства, якщо ті уникатимуть мобілізації.
Другий спосіб стосується тих, хто ще не отримав паспорт. Їм обіцяють отримання громадянство в найкоротші терміни, якщо вони підуть до лав російської армії. Проте якщо вони відмовляють - отримують погрози депортацією.
У ЦНС зазначають, що одна з причин такого рішення - невдоволення сімей російських військових з приводу затримок виплат за загиблих. Водночас мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль мобілізації.
"Таким чином Кремль продовжує стратегію використання в якості гарматного м’яса мешканців бідних регіонів та менш забезпечних людей на противагу москвичів", - додають в ЦНС.
Нагадаємо, Росія веде мобілізаційну кампанію, щоб поповнити втрати у війні проти України.
Крім того, Міноборони РФ почало набирати до регулярної армії в'язнів.
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