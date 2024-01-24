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На окупованих територіях України помітили найманців з Малайзії, - ЦНС

Фото: На окупованих територіях помітили найманців з Малайзії (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких Росія завербувала на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики", - йдеться в повідомленні.

Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні "вагнерівці". Наразі бойовики перебувають на полігоні.

У ЦНС зазначили, що також в складі Збройних сил РФ неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством.

Найманці у російській армії

Президент Росії Володимир Путін минулого року підписав указ, який дозволяє іноземцям, які записалися на службу до російської армії, отримувати громадянство у прискореному порядку.

У вересні Куба повідомила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка діяла як на кубинській землі, так і в Росії.

Кубинська влада заарештувала 17 осіб, які заманювали молодих кубинських чоловіків на службу до російської армії на війну з Україною. Їм може загрожувати страта.

Також ми повідомляли, що Непал вимагає від Москви не вербувати своїх громадян у російську армію і негайно повернути всіх непальських громадян після того, як стало відомо, що шістьох солдатів, які служили в російській армії, було вбито.

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