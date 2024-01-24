На оккупированных территориях Украины заметили наемников из Малайзии, - ЦНС

"Россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики", - говорится в сообщении.

Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком, а также бывшие "вагнеровцы". В настоящее время боевики находятся на полигоне.

В ЦНС отметили, что также в составе Вооруженных сил РФ неоднократно были замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемничеством.

Наемники в российской армии

Президент России Владимир Путин в прошлом году подписал указ, разрешающий иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке.

В сентябре Куба сообщила, что власти работают над нейтрализацией сети, которая действовала как на кубинской земле, так и в России.

Кубинские власти арестовали 17 человек, которые привлекали молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию на войну с Украиной. Им может грозить смертная казнь.

Также мы сообщали, что Непал требует от Москвы не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно вернуть всех непальских граждан после того, как стало известно, что шесть солдат, служивших в российской армии, были убиты.