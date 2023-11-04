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На окупованих територіях погрожують масовими звільненнями власникам українських паспортів, - ЦНС

Фото: на ТОТ власникам українських паспортів погрожують звільненнями (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни продовжують політику примусової паспортизації населення на окупованих територіях. Зараз місцевим з українськими паспортами загрожують масові звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Там повідомили, що уряд РФ ухвалив постанову щодо допустимої частки "іноземних працівників" на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року.

"В паралельній реальності окупантів, ТОТ є частиною РФ, а українці, які відмовились брати паспорт ворога є "іноземними працівниками". Відтак ця постанова в першу чергу направлена саме на ТОТ, адже передбачає звільнення українців", - зазначили в ЦНС.

Там додали, що таким чином ворог планує наростити темпи паспортизації, або зробити українців залежними від виплат окупаційних адміністрацій. 

Насильницька паспортизація РФ на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Нагадаємо, раніше на ТОТ окупанти ввели правило, за яким підлітки яким виповнилось 14 років мають отримати паспорт РФ аби їх допустили до занять спортом. Крім того, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять.

Також повідомлялось, що окупанти з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування як іноземців. Тобто, українці в себе будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги крім екстреної допомоги.

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