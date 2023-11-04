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На оккупированных территориях угрожают увольнениями владельцам украинских паспортов, - ЦНС

Фото: на ТОТ владельцам украинских паспортов угрожают увольнениями (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне продолжают политику принудительной паспортизации населения на оккупированных территориях. Сейчас местным с украинскими паспортами грозят массовые увольнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Там сообщили, что правительство РФ приняло постановление о допустимой доле "иностранных работников" на предприятиях, предусматривающее существенное ограничение рабочих мест с 2024 года.

"В параллельной реальности оккупантов, ТОТ является частью РФ, а украинцы, отказавшиеся брать паспорт врага, являются "иностранными работниками". Следовательно, это постановление в первую очередь направлено именно на ТОТ, ведь предусматривает увольнение украинцев", - отметили в ЦНС.

Там добавили, что таким образом враг планирует нарастить темпы паспортизации или сделать украинцев зависимыми от выплат оккупационных администраций.

Насильственная паспортизация РФ на оккупированных территориях Украины

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Напомним, ранее на ТОТ оккупанты ввели правило, по которому подростки которым исполнилось 14 лет должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям спортом. Кроме того, недавно учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.

Также сообщалось, что кафиры с 2024 года планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, не имеющих медстрахования как иностранцев. То есть украинцы у себя будут лишены возможности получать медицинские услуги кроме экстренной помощи.

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