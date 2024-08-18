На окупованих територіях подвоять кількість "казаків" у школах, - ЦНС

У школах тимчасово окупованих територій з нового навчального року почнуть активніше залучати до навчального процесу так званих "казаків".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що напередодні у тимчасово окупованому Донецьку відбувся освітній семінар із питань участі казацьких угруповань в конкурсах для отримання грантів у сфері освіти.
В такий спосіб окупанти планують максимально мілітаризувати освіту на тимчасово окупованих територіях України. Псевдогерої у переважній більшості навчатимуть дітей військової справи, а також будуть інтегровані у викладання пропагандистських предметів на кшталт політінформації чи навіть історії.
У ЦНС нагадали, що практика залучення "казаків" до освітнього процесу на загарбаних теренах України не є новою.
"До прикладу, на Херсонщині ці представники окупаційних військ розповідали дітям про те, як впроваджують руский мир на знищених ними ж українських землях, демонструють фільми про красу РФ і про те, як важливо стати частиною росії ще у минулому навчальному році", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники зобов'язали дітей вступати у "ДОСААФ" з 14 років.
Також росіяни на камеру відправляють молодь для допомоги цивільним жителям Курської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.