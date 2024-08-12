ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни відправлять молодь з окупації на "допомогу цивільним" у Курській області - ЦНС

Понеділок 12 серпня 2024 10:50
UA EN RU
Росіяни відправлять молодь з окупації на "допомогу цивільним" у Курській області - ЦНС Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кремль влаштував чергову пропагандистську акцію на тимчасово окупованих територіях України. Збирає молодіжні загони, які під об’єктиви відеокамер відправляють до Курської області для "допомоги цивільним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

За словами колаборанта й керівника регіональної організації "Молода республіка" Сергія Добровольського, тільки з тимчасово окупованих територій Донецької області Росія планує відправити щонайменше сотню молодих людей. Втім, наразі план виконати не вдається.

"На тимчасово окупованих територіях окупанти проводять не багатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітували підтримку населенню Курської області", - пише "ЦНС".

Бої у Курській області

6 серпня ворог заявив про прорив кордону, а також просування углиб Збройними силами України (ЗСУ) у Курській області. Внаслідок цього російські терористи ввели режим контртерористичної операції у Брянській, Курській й Бєлгородській областях.

Також, вчора, 11 серпня, в Росії стверджували про нічний прорив у Бєловському районі Курської області.

За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони й надалі просуваються на території ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Курська область Російська Федерація
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців