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На оккупированных территориях удвоят число "казаков" в школах, - ЦНС

Фото: россияне привлекают "казаков" к обучению в школах ВОТ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В школах временно оккупированных территорий с нового учебного года начнут активнее привлекать к учебному процессу так называемых "казаков".

Отмечается, что накануне во временно оккупированном Донецке состоялся образовательный семинар по вопросам участия казацких группировок в конкурсах для получения грантов в сфере образования.

Таким образом оккупанты планируют максимально милитаризировать образование на временно оккупированных территориях Украины. Псевдогерои в подавляющем большинстве будут учить детей военному делу, а также будут интегрированы в преподавание пропагандистских предметов вроде политинформации или даже истории.

В ЦНС напомнили, что практика привлечения "казаков" к образовательному процессу на захваченных территориях Украины не является новой.

"К примеру, в Херсонской области эти представители оккупационных войск рассказывали детям о том, как внедряют русский мир на уничтоженных ими же украинских землях, демонстрируют фильмы о красоте РФ и о том, как важно стать частью России еще в прошлом учебном году", - говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных территориях захватчики обязали детей вступать в «ДОСААФ» с 14 лет.

Также россияне на камеру отправляют молодежь для помощи гражданским жителям Курской области.

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