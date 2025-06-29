ua en ru
Нд, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На окупованих територіях Луганської області посилено перевірки

Неділя 29 червня 2025 05:31
UA EN RU
На окупованих територіях Луганської області посилено перевірки Ілюстративне фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Росіяни посилили перевірки населення на окупованих територіях Луганської області.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"В окупованому з 2014 року Довжанську російські силовики посилили перевірки населення. Цього тижня ретельному огляду підлягали ті, хто збирався виїхати з цього міста або повернутися туди", - повідомив він.

За словами Харченка, особливу увагу окупанти приділяли чоловікам, перевіряючи їхні паспорти, документи на транспорт і наявність військового обліку.

Також він розповів, що в Сєвєродонецьку місцевим жителям доводиться порушувати комендантську годину, встановлену окупантами, через те, що не вистачає лікарів. Через це люди ризикують бути затриманими.

"Але єдина можливість потрапити на прийом – зайняти чергу серед ночі і відстояти декілька годин із температурою, кровотечою чи переломом. Такі черги стають нормою і формуються у під’їздах навколишніх багатоповерхівок. Через відсутність в місті мобільного зв’язку "швидку" викликати неможливо", - розповів Харченко.

Ситуація на окупованих територіях

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації попередив, що РФ планує використовувати окуповані території для забезпечення армії.

За даними ЦПД, Росія намагається перетворити їх на інфраструктурну базу для армії під виглядом "економічного розвитку".

Раніше Центр національного спротиву (ЦНС) на тлі фільтраційних перевірок опублікував інструкцію щодо дій, які слід здійснити мешканцям окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Окупанти
Новини
На фронті за добу понад 100 боєзіткнень і тисячі обстрілів: де ворог наступає найактивніше
На фронті за добу понад 100 боєзіткнень і тисячі обстрілів: де ворог наступає найактивніше
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу