На окупованих територіях Луганської області посилено перевірки
Росіяни посилили перевірки населення на окупованих територіях Луганської області.
Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"В окупованому з 2014 року Довжанську російські силовики посилили перевірки населення. Цього тижня ретельному огляду підлягали ті, хто збирався виїхати з цього міста або повернутися туди", - повідомив він.
За словами Харченка, особливу увагу окупанти приділяли чоловікам, перевіряючи їхні паспорти, документи на транспорт і наявність військового обліку.
Також він розповів, що в Сєвєродонецьку місцевим жителям доводиться порушувати комендантську годину, встановлену окупантами, через те, що не вистачає лікарів. Через це люди ризикують бути затриманими.
"Але єдина можливість потрапити на прийом – зайняти чергу серед ночі і відстояти декілька годин із температурою, кровотечою чи переломом. Такі черги стають нормою і формуються у під’їздах навколишніх багатоповерхівок. Через відсутність в місті мобільного зв’язку "швидку" викликати неможливо", - розповів Харченко.
Ситуація на окупованих територіях
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації попередив, що РФ планує використовувати окуповані території для забезпечення армії.
За даними ЦПД, Росія намагається перетворити їх на інфраструктурну базу для армії під виглядом "економічного розвитку".
Раніше Центр національного спротиву (ЦНС) на тлі фільтраційних перевірок опублікував інструкцію щодо дій, які слід здійснити мешканцям окупованих територій.
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