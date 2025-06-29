На оккупированных территориях Луганской области ужесточены проверки

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В оккупированном с 2014 года Довжанске российские силовики ужесточили проверки населения. На этой неделе тщательному осмотру подлежали те, кто собирался уехать из этого города или вернуться туда", - сообщил он.

По словам Харченко, особое внимание оккупанты уделяли мужчинам, проверяя их паспорта, документы на транспорт и наличие военного учета.

Также он рассказал, что в Северодонецке местным жителям приходится нарушать комендантский час, установленный оккупантами, из-за того, что не хватает врачей. Из-за этого люди рискуют быть задержанными.

"Но единственная возможность попасть на прием - занять очередь ночью и отстоять несколько часов с температурой, кровотечением или переломом. Такие очереди становятся нормой и формируются в подъездах окрестных многоэтажек. Из-за отсутствия в городе мобильной связи "скорую" вызвать невозможно", - рассказал Харченко.