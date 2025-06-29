Росія планує використати окуповані території для забезпечення армії, - ЦПД

Росія намагається перетворити тимчасово окуповані райони України на інфраструктурну базу для власної армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, уряд РФ отримав від диктатора Володимира Путіна доручення підготувати пропозиції щодо використання земель на захоплених територіях.

Зокрема, йдеться про створення транспортно-логістичних центрів і розвиток залізничних перевезень.

Під виглядом "економічного розвитку" Москва насправді прагне забезпечити безперебійні маршрути постачання зброї, боєприпасів і техніки для війни проти України.

Такі дії вказують на плани Кремля надовго закріпитися на окупованих територіях і використати їх не для потреб місцевого населення, а винятково для продовження агресії.

Крім того, раніше ЦПД повідомляв, що Росія готується до рейдерського захоплення сільськогосподарських земель на півдні України - із подальшим включенням їх до адміністративної системи РФ.

Це може загрожувати не лише економіці України, а й продовольчій безпеці регіону.