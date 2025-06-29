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Росія планує використати окуповані території для забезпечення армії, - ЦПД

Неділя 29 червня 2025 01:32
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Росія планує використати окуповані території для забезпечення армії, - ЦПД Фото: Росія готує логістичну базу на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія намагається перетворити тимчасово окуповані райони України на інфраструктурну базу для власної армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, уряд РФ отримав від диктатора Володимира Путіна доручення підготувати пропозиції щодо використання земель на захоплених територіях.

Зокрема, йдеться про створення транспортно-логістичних центрів і розвиток залізничних перевезень.

Під виглядом "економічного розвитку" Москва насправді прагне забезпечити безперебійні маршрути постачання зброї, боєприпасів і техніки для війни проти України.

Такі дії вказують на плани Кремля надовго закріпитися на окупованих територіях і використати їх не для потреб місцевого населення, а винятково для продовження агресії.

Крім того, раніше ЦПД повідомляв, що Росія готується до рейдерського захоплення сільськогосподарських земель на півдні України - із подальшим включенням їх до адміністративної системи РФ.

Це може загрожувати не лише економіці України, а й продовольчій безпеці регіону.

Нагадаємо, днями керівник ЦПД Андрій Коваленко попереджав українців про нові російські інформаційні атаки. Він зазначав, що росіяни продовжать тероризувати Україні роями дронів і паралельно просуватимуть дві інформаційні кампанії.

Одна з них буде спрямована на міжнародну аудиторію, інша - на внутрішню українську аудиторію.

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