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На окупованих територіях до 9 травня організовують виставки на честь загарбників, - ЦНС

Фото: до 9 травня окупанти героїзують "подвиги" учасників війни проти України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях у захоплених музеях російські загарбники запускають експозиції на честь ліквідованих загарбників "Спеціальної воєнної операції" (СВО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що Кремль знищує всі згадки про учасників Другої світової війни та нівелює досягнення країн-переможниць. Взамін режим Путіна до "9 травня" відкриває нові експозиційні зали у краєзнавчих музеях на тимчасово окупованих територіях України.

"На це Кремль спрямував 8 млн рублів. До нових залів обов'язкова екскурсія всіх учнів місцевих шкіл. Зали проводять паралель між подіями Другої світової та бойовиками ЗС РФ, ігноруючи факт окупації України", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

Тим часом Росія планує відправити на фронт понад 1000 попів РПЦ.

Загарбники перетворили тимчасово окупований Донецьк на притулок рецидивістів РФ.

Крім того, росіяни виселяють українців з кількох населених пунктів в окупованих районах Херсонської області.

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Війна Росії проти України