На оккупированных территориях к 9 мая организовывают выставки в честь захватчиков, - ЦНС

На временно оккупированных территориях в захваченных музеях российские захватчики запускают экспозиции в честь ликвидированных захватчиков "Специальной военной операции" (СВО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что Кремль уничтожает все упоминания об участниках Второй мировой войны и нивелирует достижения стран-победительниц. Взамен, режим Путина к "9 мая" открывает новые экспозиционные залы в краеведческих музеях на временно оккупированных территориях Украины.
"На это Кремль направил 8 млн рублей. В новые залы обязательна экскурсия всех учеников местных школ. Залы проводят параллель между событиями Второй мировой и боевиками ВС РФ, игнорируя факт оккупации Украины", - говорится в сообщении.
Тем временем Россия планирует отправить на фронт более 1000 попов РПЦ.
Захватчики превратили временно оккупированный Донецк в приют рецидивистов РФ.
Кроме того, россияне выселяют украинцев из нескольких населенных пунктов в оккупированных районах Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.