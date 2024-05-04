На оккупированных территориях к 9 мая организовывают выставки в честь захватчиков, - ЦНС

Отмечается, что Кремль уничтожает все упоминания об участниках Второй мировой войны и нивелирует достижения стран-победительниц. Взамен, режим Путина к "9 мая" открывает новые экспозиционные залы в краеведческих музеях на временно оккупированных территориях Украины.

"На это Кремль направил 8 млн рублей. В новые залы обязательна экскурсия всех учеников местных школ. Залы проводят параллель между событиями Второй мировой и боевиками ВС РФ, игнорируя факт оккупации Украины", - говорится в сообщении.