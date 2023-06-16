UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованих Севастополі та Алушті зникло світло

Фото: в окупованому Криму проблеми зі світлом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Севастополі та Алушті зникло світло. Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що нібито відключилася автоматика на підстанції "Севастополь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У половині Севастополя зникло світло. На карті видно, що електропостачання припинено в більшій частині Гагарінського, у Ленінському та південній частині Нахімовського району. У Балаклаві та районі світло є", - йшлося в повідомленні.

Крім того, є інформація, що світло також відсутнє і в Алушті. Однак попри відсутність світла в місті ходять тролейбуси.

Развожаєв повідомив, що фахівці працюють над відновленням електропостачання споживачам Севастополя.

"Їм знадобиться кілька годин. На місці зараз працює мій заступник Євген Сергійович Горлов", - пояснив окупант.

Ситуація в Криму

Останнім часом окупаційна влада Криму все частіше почала заявляти про роботу ППО та атаки дронів. На тимчасово окупованому півострові побільшали випадки вибухів чи стрілянин.

Зокрема, 13 червня, чули гучний вибух у Кіровському районі. А 11 червня через вибух у Криму було пошкоджено ділянку залізничного полотна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымЕлектроенергіяВійна Росії проти України