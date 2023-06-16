В окупованих Севастополі та Алушті зникло світло

"У половині Севастополя зникло світло. На карті видно, що електропостачання припинено в більшій частині Гагарінського, у Ленінському та південній частині Нахімовського району. У Балаклаві та районі світло є", - йшлося в повідомленні.

Крім того, є інформація, що світло також відсутнє і в Алушті. Однак попри відсутність світла в місті ходять тролейбуси.

Развожаєв повідомив, що фахівці працюють над відновленням електропостачання споживачам Севастополя.

"Їм знадобиться кілька годин. На місці зараз працює мій заступник Євген Сергійович Горлов", - пояснив окупант.

Ситуація в Криму

Останнім часом окупаційна влада Криму все частіше почала заявляти про роботу ППО та атаки дронів. На тимчасово окупованому півострові побільшали випадки вибухів чи стрілянин.

Зокрема, 13 червня, чули гучний вибух у Кіровському районі. А 11 червня через вибух у Криму було пошкоджено ділянку залізничного полотна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.