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В оккупированных Севастополе и Алуште исчез свет

Фото: в оккупированном Крыму проблемы со светом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Севастополе и Алуште пропал свет. Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что якобы отключилась автоматика на подстанции "Севастополь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В половине Севастополя пропал свет. На карте видно, что электроснабжение прекращено в большей части Гагаринского, в Ленинском и южной части Нахимовского района. В Балаклаве и районе свет есть", - говорилось в сообщении.

Кроме того, есть информация, что свет также отсутствует и в Алуште. Однако, несмотря на отсутствие света, в городе ходят троллейбусы.

Развожаев сообщил, что специалисты работают над возобновлением электроснабжения потребителям Севастополя.

"Им понадобится несколько часов. На месте сейчас работает мой заместитель Евгений Сергеевич Горлов", - объяснил оккупант.

Ситуация в Крыму

В последнее время оккупационные власти Крыма все чаще стали заявлять о работе ПВО и атаках дронов. На временно оккупированном полуострове участились случаи взрывов или стрельбы.

В частности, 13 июня слышали громкий взрыв в Кировском районе. А 11 июня из-за взрыва в Крыму был поврежден участок железнодорожного полотна.

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