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В окупованих Ровеньках знову запалала нафтобаза після повітряної атаки

Фото: у Ровеньках Луганської області сталася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області у ніч проти 12 жовтня сталася пожежа на нафтобазі. Перед вогняною НС у регіоні працювали системи ППО російських загарбників через повітряну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та росЗМІ.

В мережі писали про вибухи в районі міста Ровеньки, які було чути цієї ночі.

Між тим прокремлівські пабліки писали, що начебто повітряну атаку "відбила" ППО російських загарбників. Які саме цілі нібито збивали окупанти - не уточнюється.

Разом з тим в інтернеті з'явилися кадри про палаючу місцеву нафтобазу.

Крім того, в мережі були оприлюднені фото з супутника даного нафтового об'єкта у Ровеньках, по якому нібито був черговий "приліт" й сталася пожежа.

 

В окупованих Ровеньках була уражена нафтобаза 12 жовтня, й сталася пожежа (фото: t.me/Bratchuk_Sergey)

"Прильоти" та пожежі у Ровеньках

Варто зауважити, що удари по нафтооб'єкту російських загарбників в окупованих Ровеньках відбуваються не вперше. 

Так, наприклад, нафтобаза у Ровеньках палала перед тим у травні після "прильотів". В Луганські ОВА тоді зазначали, що руйнування на об'єкті були досить суттєвими.

Додамо, що у квітні 2023-го у захоплених військами РФ Ровеньках також сталася сильна пожежа на нафтобазі.

Нагадаємо, Ровеньки Луганської області були окуповані російськими загарбниками з травня 2014 року.

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Пожежа