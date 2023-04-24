У захоплених Ровеньках Луганської області сталася сильна пожежа на нафтобазі
Близько третьої години ночі у понеділок, 24 квітня, у тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області сталася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі, яку гасили понад три години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
За даними окупантів, нібито НП сталася внаслідок атаки безпілотного літального апарату, через що нібито трапилася "розгерметизація з подальшим горінням резервуару" на нафтобазі в Ровеньках.
"По прибутті спостерігалося відкрите горіння резервуара з рідиною, що легко займається", - йдеться в повідомленні.
Окупанти визнали, що "існувала загроза перекидання вогню на резервуари, що стояли поруч".
"Одночасно з гасінням пожежі проводилося охолодження поряд розташованих ємностей. Пожежа була ліквідована о 05.40", - констатували вони.
Окупанти запевняють, що жертв та постраждалих через пожежу немає.
Зазначимо, Ровеньки Луганської області тимчасово захоплені російськими окупантами з травня 2014 року.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи 24 квітня. Нібито окупований росіянами півострів атакували надводні безпілотники.
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