У захоплених Ровеньках Луганської області сталася сильна пожежа на нафтобазі

Близько третьої години ночі у понеділок, 24 квітня, у тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області сталася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі, яку гасили понад три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними окупантів, нібито НП сталася внаслідок атаки безпілотного літального апарату, через що нібито трапилася "розгерметизація з подальшим горінням резервуару" на нафтобазі в Ровеньках.

"По прибутті спостерігалося відкрите горіння резервуара з рідиною, що легко займається", - йдеться в повідомленні.

Окупанти визнали, що "існувала загроза перекидання вогню на резервуари, що стояли поруч".

"Одночасно з гасінням пожежі проводилося охолодження поряд розташованих ємностей. Пожежа була ліквідована о 05.40", - констатували вони.

Окупанти запевняють, що жертв та постраждалих через пожежу немає.

Зазначимо, Ровеньки Луганської області тимчасово захоплені російськими окупантами з травня 2014 року.