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В ОВА розповіли про наслідки "прильотів" у Ровеньках Луганської області (відео)

Луганськ, Субота 11 травня 2024 10:05
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В ОВА розповіли про наслідки "прильотів" у Ровеньках Луганської області (відео) Фото: з'явилися подробиці "прильотів" нафтобазою в Ровеньках Луганської області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області "прилетіло" по нафтобазі РФ. Руйнування об'єкта досить значні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"На окупованій Луганщині одна за одною спалахують нафтобази. Спочатку в Луганську, учора вночі - у Ровеньках. Руйнування значні, запасів пального не залишилося", - розповів він.

Як зазначив голова ОВА, щоб там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти, яка знаходиться досить віддалено від лінії фронту.

"Заправляти військову техніку стане ще важче. Скоріше за все, доведеться користуватися базами, розташованими на території РФ. Щоправда, їхати дозаправникам необхідно буде далеченько", - констатував Лисогор.

"Прильоти" по нафтобазах та НПЗ на окупованих територіях

Росія окупувала частину Луганської області у 2014 році, зокрема Ровеньки та Луганськ. Зазначимо, що тимчасово захоплені Ровеньки перебувають більше, ніж за 100 км від лінії фронту.

Зазначимо, що останнім часом у РФ постійно відбуваються вибухи на нафтобазах та НПЗ. При цьому тимчасово окуповані території України не є винятком. Так, буквально 7 травня у Луганську теж пролунали вибухи. Окупанти заявили про "приліт" у районі місцевої нафтобази, у місті почалися проблеми з паливом. А 10 травня повідомлялося про вибухи на нафтобазі у Ровеньках.

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