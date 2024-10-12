В оккупированных Ровеньках снова запылала нефтебаза после воздушной атаки

В сети писали о взрывах в районе города Ровеньки, которые были слышны этой ночью.

Между тем прокремлевские паблики писали, что будто бы воздушная атака была "отбита" ПВО российских захватчиков. Какие именно цели якобы сбивали оккупанты - не уточняется.

Вместе с тем в интернете появились кадры о горящей местной нефтебазе.

Кроме того, в сети были обнародованы фото со спутника данного нефтяного объекта в Ровеньках, по которому якобы был очередной "прилет" и произошел пожар.

В оккупированных Ровеньках была поражена нефтебаза 12 октября и произошел пожар (фото: t.me/Bratchuk_Sergey)

"Прилеты" и пожары в Ровеньках

Следует отметить, что удары по нефтеобъекту российских захватчиков в оккупированных Ровеньках происходят не впервые.

Так, например, нефтебаза в Ровеньках пылала перед тем в мае после "прилетов". В Луганске ОВА тогда отмечали, что разрушения на объекте были достаточно существенными.

Добавим, что в апреле 2023-го у захваченных войсками РФ Ровеньках также произошел сильный пожар на нефтебазе.

Напомним, Ровеньки Луганской области были оккупированы российскими захватчиками с мая 2014 года.