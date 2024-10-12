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В оккупированных Ровеньках снова запылала нефтебаза после воздушной атаки

Фото: в Ровеньках Луганской области произошел масштабный пожар на местной нефтебазе (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированных Ровеньках Луганской области в ночь на 12 октября произошел пожар на нефтебазе. Перед огненным ЧС в регионе работали системы ПВО российских захватчиков из-за воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и РосСМИ.

В сети писали о взрывах в районе города Ровеньки, которые были слышны этой ночью.

Между тем прокремлевские паблики писали, что будто бы воздушная атака была "отбита" ПВО российских захватчиков. Какие именно цели якобы сбивали оккупанты - не уточняется.

Вместе с тем в интернете появились кадры о горящей местной нефтебазе.

Кроме того, в сети были обнародованы фото со спутника данного нефтяного объекта в Ровеньках, по которому якобы был очередной "прилет" и произошел пожар.

 

В оккупированных Ровеньках была поражена нефтебаза 12 октября и произошел пожар (фото: t.me/Bratchuk_Sergey)

"Прилеты" и пожары в Ровеньках

Следует отметить, что удары по нефтеобъекту российских захватчиков в оккупированных Ровеньках происходят не впервые.

Так, например, нефтебаза в Ровеньках пылала перед тем в мае после "прилетов". В Луганске ОВА тогда отмечали, что разрушения на объекте были достаточно существенными.

Добавим, что в апреле 2023-го у захваченных войсками РФ Ровеньках также произошел сильный пожар на нефтебазе.

Напомним, Ровеньки Луганской области были оккупированы российскими захватчиками с мая 2014 года.

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