В окупованих районах Донецької області назріває катастрофа зі сміттям, - ЦНС

На тимчасово окупованій території Донецької області критично загострилася ситуація з утилізацією твердих комунальних відходів. Ворог роками не підтримував працездатність системи і мобілізував до своєї армії працівників галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що російська окупаційна адміністрація взагалі не забезпечила нормальне функціонування системи збору та переробки сміття і це викликало зростаюче невдоволення місцевих жителів.
"Причини катастрофічного стану з твердих комунальних відходів очевидні - за роки окупації система утилізації відходів вийшла з ладу через повну відсутність належного обслуговування. Ворог не тільки не зміг втримати її штатну працездатність, а тепер і повністю ігнорує виниклих проблем в цій галузі", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, зазначають у Центрі, повна відсутність роздільного збору сміття, брак спеціалізованих підприємств із переробки та хаотичне накопичення відходів, призвели до критичного погіршення ситуації в сфері утилізації на ТОТ, тобто окупанти створили незворотні екологічні наслідки.
Додатково ситуацію ускладнює гострий брак персоналу в комунальних службах, адже значну частину працівників окупаційна адміністрація примусово мобілізувала до своєї злочинної армії.
"Це черговий доказ того, що окупантам байдуже до умов життя українців на ТОТ - інтереси РФ зводяться лише до максимального використання ресурсів регіону й утримання повного контролю над місцевим населенням", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС нагадали, що російські загарбники свідомо провокують екологічну катастрофу й одночасно позбавляють регіон робочих рук через примусову мобілізацію до своєї злочинної армії. Це пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Проблема зі сміттям виникла на окупованих територіях вже давно. Крім місцевих побутових відходів, загарбники навіть завозять на ТОТ сміття з території Росії.
Нещодавно окупанти припинили виплату пенсій українцям в окупації, які не отримали паспорт РФ.
Крім того, в окупованих районах Запорізької області російські військові облаштовують склади зброї у цивільних будинках.
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