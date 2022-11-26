В окупованих Пологах виявили локацію, де росіяни тримають полонених військових, - Генштаб

В окупованому місті Пологи (Запорізька область) росіяни утримують полонених військових ЗСУ та цивільних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців сил оборони та цивільних громадян", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у Генштабі, цивільних затримали за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України. Місто Пологи знаходиться за 10 кілометрів від лінії фронту.
Нагадаємо, що росіяни продовжують масово брати в полон цивільних з Мелітополя. Окупанти чинять справжні звірства по відношенню до полонених.
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