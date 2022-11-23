ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни перетворюють школи у Запорізькій області на казарми, - ЦНС

Новость на русском →
Середа 23 листопада 2022 11:16
Росіяни перетворюють школи у Запорізькій області на казарми, - ЦНС Ілюстративне фото: росіяни перетворюють школи у Запорізькій області на казарми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти перетворюють навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на казарми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Розселення солдатів відбувається попри навчальний процес, зазвичай ворог займає один з поверхів пояснює це "охороною" У зв’язку зі втечею ворога з Херсону, потреба в розселенні зросла, відтак окупанти зайняли ще більшу кількість шкіл на Запоріжжі", - сказано у повідомленні.

Окрім того, загарбники продовжують лікувати своїх поранених у цивільних лікарнях. Тим часом цивільних пацієнтів не вивозять, а використовують як щит.

Раніше також повідомлялося, що окупанти ховають свою техніку на території медичних закладів. Зокрема, в смт Михайлівка (Запорізька область) у дворі на території пологового будинку розміщені близько п’яти машин росіян.

Нагадаємо, при відступі з Херсонської області росіяни мінували школи, лікарні та будинки.

Окрім того, окупанти сховали більше 100 мін у школах в Миколаївській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область школа Війна Росії проти України
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"