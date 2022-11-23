Росіяни перетворюють школи у Запорізькій області на казарми, - ЦНС

Російські окупанти перетворюють навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях Запорізької області на казарми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Розселення солдатів відбувається попри навчальний процес, зазвичай ворог займає один з поверхів пояснює це "охороною" У зв’язку зі втечею ворога з Херсону, потреба в розселенні зросла, відтак окупанти зайняли ще більшу кількість шкіл на Запоріжжі", - сказано у повідомленні.

Окрім того, загарбники продовжують лікувати своїх поранених у цивільних лікарнях. Тим часом цивільних пацієнтів не вивозять, а використовують як щит.

Раніше також повідомлялося, що окупанти ховають свою техніку на території медичних закладів. Зокрема, в смт Михайлівка (Запорізька область) у дворі на території пологового будинку розміщені близько п’яти машин росіян.

Нагадаємо, при відступі з Херсонської області росіяни мінували школи, лікарні та будинки.

Окрім того, окупанти сховали більше 100 мін у школах в Миколаївській області.

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