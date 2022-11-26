В оккупированных Пологах обнаружили локацию, где россияне держат пленных военных, - Генштаб

В оккупированном городе Пологи (Запорожская область) россияне содержат пленных военных ВСУ и гражданских лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"В городе Пологи, на временно занятой территории Запорожской области, обнаружено место содержания пленных военнослужащих сил обороны и гражданских граждан", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Генштабе, гражданских задержали по обвинению в сотрудничестве с силовыми структурами Украины. Город Пологи находится в 10 километрах от линии фронта.
Напомним, что россияне продолжают массово брать в плен гражданских из Мелитополя. Оккупанты совершают настоящие зверства по отношению к пленным.
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